Gavazut opina que sin ingreso de divisas no habrá mejoría económica en 2019

CARACAS.- Luis Enrique Gavazut, economista e investigador en Ciencias Sociales, opina que 2020 “no será un año económicamente muy diferente al 2019”.

“Internacionalmente los mercados mundiales continúan deprimidos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa agudizándose, los precios de los hidrocarburos no tiene perspectivas a un alza, de hecho la OPEP están planteando la posibilidad de un recorte adicional, es difícil que estas variables internacionales cambien”, subrayó en entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio.

Al referirse a Venezuela, considera que el panorama no cambiará debido a las sanciones y el bloqueo impuesto por Estados Unidos. “No se vislumbra la posibilidad de un aumento significativo de divisas en el mercado cambiario nacional, que ingresen divisas por fuentes de exportación alternativas a la industria petrolera y esto incluye las remesas”.

Subrayó que hasta que no ingresen divisas no habrá una mejoría sustancial en los niveles de inflación, el desabastecimiento, el tipo de cambio y el bolívar seguirá devaluándose en la medida que la oferta de divisas no se recupere”.