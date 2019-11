Gavazut opina que la dolarización es signo de “anarquización monetaria»

CARACAS.- Luis Enrique Gavazut, economista e investigador en ciencias sociales, considera que el fenómeno espontáneo de la dolarización es una “anarquización monetaria porque no solamente es con dólares, sino con cualquier tipo de divisa, incluso fiduciaria, criptomonedas, monedas fronterizas”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, señaló que aunque el presidente Nicolás Maduro habló positivamente de la dolarización, este fenómeno, en su opinión “genera incremento en los precios y las personas que no tienen acceso al dólar, no puede acceder a esos bienes y servicios porque el sueldo en bolívares no le alcanza».