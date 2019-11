Gavazut explica beneficios de convertir petros a bolívares

CARACAS.- El economista Luis Enrique Gavazut, investigador en Ciencias Sociales, considera interesante que el presidente Nicolás Maduro haya otorgado medio petro para un mes de aguinaldo a pensionados y empleados públicos. “Es un equivalente a $ 30 que viene siendo la cotización en el mercado del petro, es decir $ 60”.

En entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio, señaló que aunque existen cuatro exchanges a través de las cuales podría cambiarse ese medio petro a dólares, no ha logrado contactarse con esos medios de cambio.

“Yo por más que he indagado no las he identificado, eso no significa que esté negando que existan, pero para el ciudadano común y corriente y los medianamente informados no existe publicidad de adónde se puede acudir”.