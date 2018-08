García: Medidas no aumentarán la cantidad de productos en anaqueles

CARACAS.- EL economista, analista, instructor de finanzas y director de Econométrica, Henkel García, afirmó que las medidas económicas tomadas por el gobierno son un gran plan de ”desajuste nominal de precios y salarios” que ha provocado un movimiento telúrico en las bases de la economía venezolana y que ha llenado de incertidumbre a la población.

Dijo que los ciudadanos tienen incertidumbre porque el proceso de adaptación es traumático, aunque algunos piensen que es justo el aumento salarial porque se tiene la creencia de que ahora sí se podrá comprar más, manifestó García en el programa En Sintonía por Unión Radio conducido por Anna Vaccarella.

Señaló el analista que estas medidas no van a aumentar la cantidad de productos disponibles en los anaqueles, ”hay que preguntarse si estas medidas aumentan la producción, si la respuesta es no, el poder de compra no se va a recuperar, vamos a comprar menos de lo que compramos ahora”.

Recordó que cuando se elimina al sector privado el objetivo es que el ciudadano se vuelva más dependiente del Estado. ”El plan toma un sesgo muy preocupante” al citar las detenciones de gerentes de supermercados, inspecciones a cadenas de farmacias, entre otras.

“El Banco Central de Venezuela, BCV, que ya emitía dinero a capricho, lo va a hacer la próxima semana como nunca en la historia y nos va a meter más de lleno en esta ola hiperinflacionaria muy peligrosa y empobrecedora de manera generalizada”, advirtió el economista.

Fanny Vargas/Unión Radio