García Arocha: No le tememos a las elecciones universitarias

CARACAS.- La rectora de la Universidad central de Venezuela –UCV-, Cecilia García Arocha, precisó que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios –AVERU- denunció el fraude procesal emitido por el Tribunal Supremo de Justicia –TSJ-. “AVERU certificó (en un comunicado) la inconstitucionalidad de la sentencia y acuerda en primer lugar que la decisión emitida por la sala constitucional incurre en violaciones de la Constitución”.

Lamentó que «nos manden a hacer elecciones, pero amenazan a las autoridades universitarias destituirlas si no las realizan. Nos respaldan todas las universidades y los distintos gremios”.

“La sentencia es inconstitucional, ilegal y violatoria, la verdad y la moralidad está del lado de las universidades”, aseveró en entrevista a Carlos Croes Por Televen.

Aseguró que ninguna autoridad le teme a las elecciones. “Estamos de acuerdo con las elecciones, pero con la normativa vigente que acuerda las elecciones en las universidades en concordancia con la Ley de Universidades y con la Constitución (…) Creo en la alternabilidad y la democracia, pero apegadas a la Ley de Universidades”.

“No nos oponemos a las elecciones, pero las queremos en todas partes, de profesores, estudiantes, representantes de los egresados ante los consejos universitarios para elegir a decanos y autoridades rectorales. No queremos más rectores designados a dedo, electos, no designados”, puntualizó.

Apuntó que, de haber nuevas elecciones, no será candidata. “Si quisiera hacerlo la ley me lo permite, pero una persona que busca la alternabilidad no puede aspirar a otro mandato”.

Aclaró que en ningún momento fue suspendida de su cargo y desmintió haber huido en un vuelo charter. “No salí huyendo de nadie porque no tengo ninguna deuda con la justicia venezolana, dejé a un rector encargado, me fui (de vacaciones) en una línea comercial con una sobrina y su hijo de tres años”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio