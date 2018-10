Fujimori dice que si regresa a prisión su corazón “no lo va a soportar”

“Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten, si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo”, afirmó Fujimori.

El exmandatario, cuyo indulto fue anulado este miércoles por un juez de la Corte Suprema, permanece internado en una clínica de Lima, desde donde agregó: “no me condenen a muerte, ya no doy más”.

EFE