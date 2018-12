Francia refuerza seguridad el 31D por amenaza terrorista y chalecos

“En efecto, la celebración del nuevo año 2019 se inscribe en un contexto de una amenaza terrorista que sigue siendo elevada y de movimientos reivindicativos no declarados en la vía pública”, declaró Interior en un comunicado publicado en Twitter.

Tras un séptimo sábado de protestas de los “chalecos amarillos”, en el que el Ejecutivo contó 12.000 manifestantes a media jornada frente a los 38.600 de la semana pasada y los 66.000 de la anterior, el colectivo se organiza ahora a través de Facebook para protagonizar nuevas reivindicaciones la misma noche del día 31.

Entre las propuestas de bloqueos en rotondas y carreteras destaca también una concentración en los Campos Elíseos, idea que el Gobierno parece dispuesto a cortar de raíz.

“En función de los imperativos locales, los prefectos establecerán dos perímetros de protección para asegurar los lugares de afluencia, como permite la ley que refuerza la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo. Este será el caso de los Campos Elíseos de París”, señaló en la nota.

Junto al Arco del Triunfo, monumento que corona la famosa avenida, se podrá seguir además la cuenta atrás para el Año Nuevo, que también será retransmitida por las principales cadenas de televisión del país.

El conjunto del territorio nacional quedará cubierto por el dispositivo de vigilancia antiterrorista Vigipirate, menos de un mes después del atentado en el mercado de Estrasburgo, que dará prioridad a la seguridad en grandes espacios comerciales, lugares de reunión e infraestructuras de transporte público.

En las carreteras, Interior indicó que se realizarán operaciones para disuadir a la ciudadanía de conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes y prevenir comportamientos peligrosos.

ℹ️ #SaintSylvestre 2018 : 147 935 personnels, forces de l’ordre, de sécurité civile et militaires seront mobilisés sur l’ensemble du territoire pour garantir la #sécurité de tous, préserver la paix publique et permettre le bon déroulement de ce moment populaire et festif. pic.twitter.com/HfCvQiBCYK

— Ministère de l’Intérieur (@Place_Beauvau) December 30, 2018