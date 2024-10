Foro sobre el uso de la IA en cáncer de mama reunirá a expertos

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de la inteligencia artificial para mejorar el abordaje del cáncer de mama será el foco del foro virtual ‘Inteligencia Artificial y Cáncer de Mama: Un horizonte por explorar en América Latina’, el cual reunirá a expertos latinoamericanos este martes.

De acuerdo con las cifras del Global Cancer Observatory (Globocan), una base estadística de cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo en 2020 en Latinoamérica cada año se produjeron 462.000 casos nuevos de cáncer de mama y se registraron 100.000 muertes debido a esta enfermedad. Eso lo convierte en la segunda causa de muerte por tumores malignos en mujeres latinoamericanas.

El foro virtual, que se desarrolla en el marco del mes del cáncer de mama, tiene como clave explorar las ventajas que puede tener la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico oportuno y el tratamiento del cáncer de mama en América Latina.

En tanto, para hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en el entorno hospitalario, estará la doctora Claudia Arce Salinas, jefa de oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan).

Por su parte, Alberto Hegewisch, director de Diagnóstico en AstraZeneca, buscará ahondar en cómo la medicina de precisión y la IA podrían mejorar la atención en tiempo y forma de las personas con cáncer de mama.

El evento, que busca convocar a especialistas y público en general, será moderado por Javier Tovar, periodista y director de EFE Salud, y se realizará a las 11:00 a.m. ET; 9:00 a.m. (México, Costa Rica); 12:00 p.m. (Brasil, Argentina).

