Fiscalía francesa no pide condena para cardenal acusado de ocultar abusos

PARÍS.- La Fiscalía francesa no solicitó hoy condena para el cardenal Philippe Barbarin y los otros cinco cargos eclesiásticos de la diócesis de Lyon juzgados esta semana por ocultar los abusos cometidos hace más de veinticinco años por el cura pederasta de su arzobispado Bernard Preynat.

“Hoy no reclamo que haya condena porque una parte de los hechos ha prescrito y los que no lo han hecho no revelan una infracción”, dijo la fiscal Charlotte Trabut en el juicio que se celebrarça hasta mañana en Lyon (este de Francia), según el diario regional “Le Progrès”.

La vista, que arrancó el lunes y debía terminar hoy, ha sido prolongada hasta el jueves por la mañana por la densidad de las declaraciones e interrogatorios.

Esta postura hace pensar que el resultado del proceso podría acabar siendo el mismo que en 2016, cuando la Fiscalía procedió a archivar el caso por los mismos motivos invocados ahora en el tribunal.

“Si hubieran aparecido elementos nuevos durante este proceso, la Fiscalía habría presentado una demanda de enjuiciamiento”, argumentó Trabut.

Sin embargo, “La parole libérée” -la asociación formada por las víctimas del cura Preynat, al que acusan de haber abusado de gran número de niños entre 1979 y 1990- no se resignó y consiguió reabrir el caso tras varias investigaciones judiciales y aplazamientos para que los seis encausados tengan que responder por esos delitos.

La acusación particular, que ha compartido sus dudas sobre una eventual sentencia condenatoria contra el cardenal, espera que la cuestión abra un debate jurídico sobre el silencio en el seno de la Iglesia en los casos de pederastia.

Barbarin, de 68 años, declaró el lunes que “nunca” trató de “esconder” los hechos.

Reconoció haber escuchado rumores durante los primeros años de su arzobispado, pero dijo que hasta 2014, cuando se reunió formalmente con una de las víctimas, no tuvo constancia real de los hechos.

En enero de 2015 pidió consejo al Vaticano, que le recomendó alejar al cura de la parroquia y evitar el escándalo, aunque el cardenal no tomó esa medida hasta agosto de ese año.

