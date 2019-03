Fiscal del caso Keiko denuncia agresión y pide sanción para responsables

LIMA.- El fiscal José Domingo Pérez denunció ante la comisaría y la fiscalía del distrito limeño de Chorrillos la agresión que sufrió este lunes a las afueras de una prisión por parte de seguidores de la líder opositora, Keiko Fujimori.

Pérez declaró al Canal N de televisión que junto a la fiscal adjunta Magaly Ponce de León recibió golpes en la cabeza “y jaloneos” de un grupo de seguidores de Fujimori, por lo que presentó una denuncia por el delito de violencia contra la autoridad.

“La fiscal adjunta es una dama que ha sufrido agresiones que no se merece, porque finalmente estas personas espontáneamente no se han presentado, no han sido convocados por una iniciativa que haya podido surgir de ellos, han sido direccionados por una persona”, enfatizó Pérez.

Un grupo de simpatizantes de Fujimori, en prisión preventiva por 36 meses, agredió al fiscal cuando se retiraba del penal de mujeres de Chorrillos después de que Keiko recurrió a su derecho a guardar silencio en un interrogatorio al que iba a someterla.

Cuando el integrante del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú se dirigía a una camioneta se produjo un tumulto de policías, periodistas y simpatizantes de la líder opositora, quienes lo insultaron y lanzaron objetos y botellas con agua.

EFE