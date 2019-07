Fetraharina espera llegada de trigo ruso en dos semanas

CARACAS.- Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina –Fetraharina- indicó que se tiene previsto que en dos semanas llegue procedente de Rusia el próximo suministro de harina de trigo al país. “Tenemos información de que en dos semanas deben llegar los dos barcos”.

No obstante, lamentó que la repartición de esa materia prima no sea equitativa. “No hay igualdad en la repartición del trigo y eso afecta a los trabajadores, porque se pueden parar los molinos” y no reciben sus salarios.

En entrevista a en el programa En Vivo de Unión Radio, ratificó que el sector atraviesa una situación muy difícil debido a la escasez del principal insumo. “Está muy crítico el molino ubicado en la zona oeste de Catia que tiene una capacidad para 30 mil toneladas mensuales, está parado, va para la segunda semana”.

Afirmó que en el centro-occidente del país se está trabajando solo a 50 % y esto afecta a los trabajadores “porque sus reivindicaciones están tocando fondo, están sacando a la gente de vacaciones forzadas y la situación es altamente preocupante”.

Agregó que se ha incrementado la diáspora de panaderos y pasteleros buscando nuevas oportunidades de trabajo en el exterior “y obviamente la pocas panaderías que están sacando pan ya no consiguen mano de obra calificada”.

Señaló que se debería impulsar la importación privada de harina de trigo como alternativa para resolver la problemática. “Que se traiga el trigo, se aplique la maquila, se muela el producto en los molinos y se solvente la situación, a finales de agosto debería salir una decisión a favor de los molineros”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio