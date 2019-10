Fetraharina advierte que crisis en el sector afecta a unos 200 mil trabajadores

CARACAS.- Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina –Fetraharina-, advirtió que la escasez de trigo agudizará la falta de pan, galletas y otros productos en los anaqueles.

“Hasta el años pasado hablábamos de 4 barcos y necesitamos 120 mil toneladas para abastecer el mercado y para que no se vea la escasez tan marcada como se ve hoy en día a las 8 mil 500 panaderías artesanales y las industriales”.

En entrevista a Lila Vanorio y Adriana Núñez Rabascal en el programa En Vivo de Unión Radio, subrayo que se ha sumado un nuevo obstáculo a la producción nacional con importaciones que se están haciendo desde Bucaramanga, Colombia, y de Turquía. “Obviamente si entra el producto terminado” se perjudica a todos los molineros y pasteleros venezolanos.

Subrayó que la problemática afecta a unos 200 mil trabajadores en todo el país entre empleados en panaderías artesanales, industriales, pastificios, molineros y empleos indirectos.

Lamentó que si la empresa no tiene materia prima se ve obligada a no pagar el salario a los trabajadores. “Hemos ido de la mano con ellos proponiéndoles convertirnos en ‘toderos’ a los fines de no quedarnos sin trabajo”.