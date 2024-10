Festival de artes escénicas franco-venezolano rendirá homenaje a Reynaldo Hahn

CARACAS.-Todo está listo para la celebración del cuarto Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, el evento en el que se exalta la diversidad cultural francesa y venezolana, se propician espacios de encuentro y diálogo intercultural, y que en esta ocasión homenajeará a la figura del destacado músico franco-venezolano Reynaldo Hahn.

La gala será del 11 al 27 de octubre en la ciudad de Caracas.



Este año, la fiesta, organizada por la Embajada de Francia, la Alianza Francesa de Caracas y el Centro de Creación Artística “Taller Experimental de Teatro” (TET), incluye una larga lista de espectáculos teatrales, dancísticos y musicales, así como talleres, clases, conversatorios, conferencias, recorridos guiados y encuentros. Todo vibrará al unísono en esta gran conmemoración artística diversa y de gran calidad.

En la programación se destaca la participación francesa de tres compañías de teatro y un músico solista, así como de prestigiosas agrupaciones venezolanas, tanto de Caracas como de los estados Táchira y Mérida, y la presencia de numerosas instituciones culturales. También formarán parte seis agrupaciones del laboratorio G/estaciones (gestión cultural en las artes escénicas) del Centro TET, implementado en 2024, gracias al apoyo del Fondo Equipo Francia, de la Embajada de Francia.



“Me honro en mantener vivo este valioso intercambio cultural que une a las culturas venezolana y francesa para el placer de todos, pequeños y grandes —señaló el Embajador de Francia en Venezuela, Sr. Emmanuel Pineda—. Agradezco y felicito a quienes han hecho posible esta edición y le deseo el mejor de los éxitos a los actores y entes culturales del país”.También destacan las piezas “Molière el improbable” (Fundación Rajatabla e Improvisto), “El mágico mundo de Armando Reverón” (Marionetas La Carreta), “Performance Inner” (Proyecto Inner), “Caleidoscopio” (Cortocirkito Teatro), y las divertidas comedias “Los Bonobos”, de Laurent Baffie y dirigida por Sebastián Chong, y “El nombre”, de los dramaturgos Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, con puesta en escena de Indie Producciones.



En materia de danza, la agenda abarcará cuatro proyectos: “Terné”, “Memorias y Este no lugar”, “Paisaje Villanueva, Danza que vence las sombras y Revelación” y “Marisol a secas”, a cargo de Imagiro Danza, Red del absurdo, Paisaje Villanueva y Jivadanza, respectivamente.



El pianista francés Nima Sarkechik será el encargado de abrir las actividades musicales, con un concierto en la Sala Simón Bolívar, del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Además, habrá un concierto didáctico de ritmos venezolanos en batería, con la banda Marco Infante y su Yaracuy, en el Café Rajatabla.Cabe destacar que habrá una serie de espectáculos en memoria del compositor venezolano, nacionalizado francés y alemán, Reynaldo Hahn (1874-1947): el recital para violín, piano y un actor “En busca del tiempo perdido”, de los músicos y actores Boris Paredes Alzolay, Rissa Salinas y Douglas Suniaga. Las sesiones de música sobre la música de Hahn, lideradas por el investigador Rodrigo Figueroa; y el conversatorio “Reynaldo Hahn: Gestos locales”, que culmina con el recital “Tres naciones en uno”, del ensamble Guitarra en movimiento.



La gran fiesta franco-venezolana ofrecerá espacios de formación, con los talleres “La potencia del objeto biográfico: Cuerpos de la tradición”, de Sara Valero Zelwer; “La interpretación en el biodrama”(Rossana Hernández); “Manipulación de objetos, relación cuerpo y objeto” (Cortocirkito Teatro); “El cuerpo y la cámara: Laboratorio creativo de danza para la pantalla” (Festival Cuadro por Danza); “Del juego a la escena: Acercamiento al teatro inclusivo” (Daniela Vielman y la Compañía Nacional de Teatro Down APOYE); “Irisada en movimiento” (Jivadanza); “Caminos somáticos para la creación de Los amos del agua” (Soma Teatro); “Cuerpos de tradición: Memorias” (Red del absurdo); “Taller de práctica teatral” (Le Quai); “El universo sonoro del espectáculo” (Compañía Non Nova); e “Iniciación teatral con temáticas sobre Georges Méliès” (Le Quai).