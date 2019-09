Fernández: Sigo apostando a Oslo

CARACAS.- El abogado y presidente del Centro de Políticas Públicas – Ifedec- Eduardo Fernández, reiteró su respaldo a cualquier esfuerzo de diálogo que pueda tener éxito y a su vez, permita superar la actual crisis económica y social.

“Si se trata de liberar a presos por causas políticas, me parece magnífico no me importa quién los libere, lo que importa es que los presos recuperen su libertad”, dijo.

Agregó que también sería significativo para el país que todos los partidos políticos sean habilitados para que participen en un eventual proceso electoral.

Subrayó que el consenso nacional es necesario, pero considera que la renovación de la mediación del Reino de Noruega es fundamental para abordar la situación que atraviesa la nación.

“Sigo apostando a Oslo, al diálogo promovido por Noruega porque creo que muy pocos países en el mundo pueden tener la autoridad política y moral que tiene Noruega , ojalá este diálogo continúe (… ) no es una potencia involucrada en maniobras políticas”.

Fernández espera que este diálogo continúe sin que nadie maneje el monopolio de las iniciativas dirigidas a resolver los problemas de los venezolanos.

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio detalló que el diálogo debe extenderse a todos los sectores que hacen vida en la nación.

