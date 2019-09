Fermín llama a todos los sectores a participar en nuevo diálogo

CARACAS.-El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, confía en que el nuevo diálogo entre representantes del gobierno y fracciones de la oposición permita superar los problemas que enfrentan los venezolanos.

En entrevista en el programa Primera Página que transmite Globovisión, Fermín llamó a los distintos sectores que hacen vida en el país, a participar de forma activa del mecanismo.

«Nosotros no somos los amos de este diálogo, ni los dueños, ojalá mañana sean otros los protagonistas, aquí no hay un letrero que diga que se reserva el derecho de admisión (…) si mañana los interlocutores no llegan a un resultado, pues que vengan otros y lo intenten», dijo.

Fermín criticó que organismos internacionales y otros países se crean con postestad para dar órdenes sobre eventuales soluciones para los problemas de Venezuela y abogó porque las diferencias sean resueltas de manera interna.

Unión Radio