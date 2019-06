Felipe VI realza historia común de España y América en visita a Panamá

«Como todos sabemos y han destacado ilustres hispanistas, sin España no se entiende la historia de América y sin América no puede comprenderse la historia de España», subrayó el jefe del Estado español recordando las palabras del hispanista británico John Elliot.



Lo hizo en su intervención en el sitio arqueológico de la Panamá Vieja, con la que inauguró la agenda oficial de su visita al país centroamericano.



El motivo central de esta visita es asistir el lunes a la ceremonia del relevo presidencial en la que Laurentino Cortizo recibirá el poder de manos del hasta ahora presidente panameño, Juan Carlos Varela.



Aunque no estaba previsto inicialmente, Varela quiso acompañar en este primer acto al rey de España, quien ha aprovechado su desplazamiento para sumarse a los actos con motivo de los 500 años de la ciudad que cinco siglos atrás fundó el español Pedro Arias Dávila.



En una intervención a pocos metros de la emblemática torre de la vieja catedral y acompañado también por el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, su homóloga y vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo, y quien será su sustituto como jefe de la diplomacia del país, Alejandro Ferrer, el monarca homenajeó los inicios de la que fue la primera ciudad española en el litoral pacífico americano.



Una fundación que consideró un hecho histórico para todo el mundo de lengua española.



Para el rey, pocas urbes como ésta suponen un eje geográfico de las relaciones internacionales y un ejemplo de la globalización, ya que desde antiguo dijo que ha estado abierta al mundo, primero con las rutas que a través del istmo conectaban dos hemisferios y después con el Canal que cree que representa la principal vía comercial interoceánica.



«En estos 500 años Panamá no ha dejado de ser la necesaria interconexión del mundo y como con toda justicia afirman los panameños, es, desde su fundación por España, puente del mundo y corazón del universo», remarcó.



Todo ello ha contribuido, a su juicio, a que se haya convertido en imagen de la modernidad que considera que se va haciendo visible en el resto del continente y en un país capaz de generar crecimiento.



Un proceso del que resaltó que España ha sido testigo participando activamente a través de su sector privado en el desarrollo de sus principales infraestructuras.



También destacó la colaboración española en la conservación y recuperación del Panamá Viejo mediante la ayuda proveniente del Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia de Cooperación Internacional.



Los vínculos entre españoles y panameños aseguró que se extienden también al diagnóstico común sobre los retos a los que se enfrentan sus sociedades y al objetivo de alcanzar un progreso y un desarrollo más justos, solidarios y sostenibles.



El pasado común que comparten España y Panamá aseguró Felipe VI que ha permitido construir un presente que muestra un camino de futuro para recorrer conjuntamente.



Tras recordar que este año la Ciudad de Panamá ha sido designada capital iberoamericana de las culturas, ha mencionado otro quinto centenario que se cumple este año, el inicio de la expedición de Magallanes y Elcano impulsada por la Corona española y que completó la primera circunnavegación de la tierra.



Y rememoró igualmente su visita a Panamá en 2012 junto a la reina Letizia cuando, aún como príncipes, asistieron a la conmemoración del 500 aniversario del descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa.



El rey de España se ha referido también al relevo presidencial que se hará efectivo el lunes en Panamá para avanzar que en las reuniones que mantendrá tanto con Cortizo como con Varela les transmitirá el apoyo y la amistad del pueblo español, de su Gobierno y de la Corona.

EFE/SPLL