Felipe VI inicia consultas con partidos para gobierno o elecciones

MADRID.- El rey Felipe VI inició este lunes una ronda decisiva de consultas con los partidos españoles que tienen representación parlamentaria para conocer si el socialista Pedro Sánchez tiene apoyos suficientes para ser reelegido presidente del Gobierno, o habrá nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre.

El monarca, tal como marca la Constitución española, comienza hoy las consultas con los partidos de menor representación parlamentaria – regionalistas, nacionalistas, pequeñas formaciones regionales de izquierda – y las concluirá mañana con los mayoritarios.

Tras las elecciones generales del pasado 28 de abril, en las que los socialistas (PSOE) ganaron, aunque no con mayoría suficiente, el monarca encargó la formación de Gobierno al candidato de este partido, Pedro Sánchez, actual jefe del Ejecutivo en funciones.

Sin embargo, su investidura fracasó el pasado mes de julio, al no contar con apoyos suficientes, ya que no fue posible un pacto con la coalición de izquierda Unidas Podemos (UP), que se abstuvo en vez de votar a favor, con lo que comenzó a correr el calendario para intentarlo otra vez o convocar nuevas elecciones.

La fecha límite para elegir un nuevo presidente del Gobierno es el 23 de septiembre y, si no se consigue, se convocarán automáticamente nuevas elecciones para el 10 de noviembre, que serían las cuartas en cuatro años.

En total, el rey tendrá quince reuniones con los mismos representantes que acudieron a la anterior ronda, la celebrada el 5 y 6 de junio y tras la que propuso a Sánchez para una investidura que resultó fallida.

Al igual que en la anterior, tanto los independentistas catalanes de ERC como independentistas vascos de EH Bildu han rechazado el encuentro con el jefe del Estado.

Las consultas comenzaron con el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, la única formación, además del PSOE, que en julio apoyó a Sánchez.

Después se reunirán con el rey la representante de los regionalistas canarios, diputados de distintas formaciones de izquierda que forman parte de la coalición Unidas Podemos y los nacionalistas vascos (PNV), que también han mostrado su disposición a apoyar al candidato socialista.

El martes será el turno de los independentistas catalanes de Junts per Catalunya, En Común Podem (la marca de Podemos en Cataluña), los ultraderechistas de Vox, Podemos (izquierda), Ciudadanos (liberales), el conservador Partido Popular (PP) y los socialistas (PSOE).

El PSOE ha insistido en los últimos días que su candidato, Pedro Sánchez, no se presentará a la investidura como presidente del Gobierno si no cuenta con apoyos suficientes, que hasta ahora no tiene, por lo que cada vez está más cerca la convocatoria de nuevas elecciones.

EFE/SPLL