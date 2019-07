Felipe Mujica opina que el diálogo en Barbados es “excluyente”

CARACAS.- Felipe Mujica, secretario nacional del partido Movimiento al Socialismo –MAS-, considera que, aunque todos los venezolanos deberían apostar por el éxito en las negociaciones entre gobierno y oposición, en su opinión “en Barbados hay un diálogo excluyente porque solo están representados dos factores polarizados de la sociedad que nunca va a representar a la mayoría”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, consideró imprescindible ampliar el diálogo, pero apuntó que no debe convertirse en una manipulación. “Tiene que ser un hecho transparente y político y con la posibilidad de que la sociedad entienda que el diálogo es el instrumento para resolver el problema y busca salidas democráticas y pacíficas”.

Cuestionó que no se esté informando a los venezolanos sobre el rumbo de las conversaciones. “Lo que no tiene sentido es que van a Noruega y no informan, van a Barbados y tampoco informan y me da la impresión de que están cumpliendo con una exigencia de la comunidad internacional que los obliga a estar allí, pero ninguno de los dos tiene el propósito de ir a asuntos que tienen que resolverse como buscar una salida electoral”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio