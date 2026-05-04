FEDEUNEP se mantiene firme ante una recuperación del salario y beneficios socioeconómicos del venezolano

CARACAS.- Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP), compartió la perspectiva del sector público en cuanto al aumento del ingreso mínimo integral al ratificar que el movimiento sindical organizado mantiene como objetivos la recuperación del salario del trabajador y de sus beneficios socioeconómicos.

Subrayó que si FEDEUNEP aprueba alguna medida, debe tener un impacto positivo en los ciudadanos, como la cancelación de bonos en el sector público y privado.

«Nosotros lo que necesitamos es recuperación progresiva en la medida de que el país también progrese porque sino, nos vamos a quedar siempre en un debate esteril, echándonos culpas unos y otros, y el trabajador que es el que está en el medio va a seguir siendo afectado«, dijo en una entrevista concedida al programa Dos más Dos de Unión Radio .

Consideró que tienen que haber reformas en la ley del trabajo; puesto que los beneficios de los trabajadores venezolanos se encuentran en déficit desde hace 10-12 años al ver deterioros en prestaciones sociales, bonos, cajas de ahorro, aguinaldos y vacaciones. Es por esta razón que se instalan las mesas de diálogo social.

Exhortó a recuperar los beneficios y la atención de la seguridad social al igual que avocarse a atender las demandas de los pensionados con el objetivo de garantizarles una calidad de vida óptima.

Mencionó que a partir del presente mes se instalarán las comisiones técnicas para actualizar la información del PIB, costo de la canasta básica, entre otros. Tras la acción se presentará al Ejecutivo Nacional la propuesta concertada de las centrales presentes. «Eso es parte de la hoja de ruta que se estableció con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con las siete centrales del país (…) hay consenso de que tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores venezolanos«, aseveró.

Noryelkis González/Unión Radio