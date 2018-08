Fedenaga Zulia denuncia pérdida de cien mil litros de leche por falta de refrigeración

CARACAS.- El presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, y productor en el estado Zulia, Fernando Chacín, afirmó que la situación de los ganaderos en esa entidad es muy crítica por el desbordamiento de los ríos e inundaciones.

“El Zulia es uno de los estados que aporta la mayor parte de leche y carne al país, y hoy en día hay muy poca matanza porque no hay capacidad de frío porque las estaciones de servicio no proveen de combustible para las plantas o generadores de energía, lo que no nos da salida para este tipo de eventos”, manifestó Fernando Chacín en el programa de César Miguel Rondón transmitido por el circuito Éxitos de Unión Radio.

Señaló el productor que nada más en la vía del Rosario se había reportado la pérdida de alrededor de cien mil litros de leche por la falta de refrigeración, lo que representa un día de leche, y un castigo a la parte rural de la entidad donde se produce carne y leche para la población.

“Vivimos en un colapso por la situación eléctrica y nos estamos preparando para que se pierda lo menos posible, enviándolos a otras partes del país o hacer productos alternos para la venta como quesos artesanales, y tratando de ayudar como sociedad civil organizada a quienes más lo necesiten”, recalcó Chacín.

Fanny Vargas/Unión Radio