Fedenaga reporta «parálisis técnica» por escasez de insumos

CARACAS.- El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Armando Chacín, advirtió que el sector se encuentra en una «parálisis técnica del sector primario», porque no cuentan con los insumos necesarios para impulsar la producción en todo el territorio nacional.

«No tenemos con qué trabajar, no hay insumos, no tenemos repuestos para las maquinarias y no tenemos combustible para nuestros tractores (…) por supuesto, la energía eléctrica es un problema», aseveró.