Fedenaga considera insuficiente nuevo ajuste salarial

CARACAS. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela -Fedenaga-, Armando Chacín, considera que el aumento del salario mínimo a Bs 300 mil es insuficiente.

“Nosotros ya estábamos muy por encima de lo que se está pagando porque es casi imposible, inviable, que una persona pueda sostenerse con ese salario de 2 ó 4 dólares al mes”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, agregó que para vivir dignamente no solo se requiere de un buen salario, debes tener salud, educación y seguridad. “Ese salario es insuficiente, de hecho muchas personas dicen que la carne o la leche están caras, pero están muy por debajo, dos tercios menos que a nivel internacional, lo que no evaluamos es que hemos perdido el poder adquisitivo”.

Reiteró que para estimular la producción nacional es indispensable la confianza. “Si no hay confianza en el sector después de 20 años atacándolo e impidiéndole que cumpla sus objetivos, 20 años amenazando al productor del campo, hoy se evidencia que prácticamente no tenemos nada qué comer”.

“Lo primero que pedimos es confianza (..) Que se deje laborar y de improvisar, nosotros no entendemos por qué el Ejecutivo no tiene un organismo en la competencia en la producción de alimentos (…) No sabemos si existe una política para producir alimentos, todo estamos al garete”.

Aseguró que el campo en Venezuela podría tener un gran porvenir debido a las más 34 millones de hectáreas hábiles para producir alimentos.

“En su mejor momento, explotamos 8 millones y medio y el Estado se encargó de exterminar más de 4 millones y medio de las que subsisten alrededor de 35 % de la producción de carne cuando teníamos 97% y alrededor de 70% de la leche y hoy estamos por debajo”, destacó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio