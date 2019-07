Fedenaga: Baja producción de 40 mil reses al mes cubre escasa demanda nacional

CARACAS.- Luis Prado, primer vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos –Fedenaga- reiteró que las actuales condiciones en las que se están desarrollando las actividades del sector son muy negativas.

«No tenemos abastecimiento de insumos, materiales, combustible, lubricantes, además de la situación de inseguridad personal y jurídica, sumado a las expropiaciones que tenemos en el campo venezolano”.

No obstante señaló que la mermada producción nacional está cubriendo la escasa demanda nacional. “Se están beneficiando unas 40 mil reses al mes y esto representa 4 kilos per cápita de carne en canal y en carne de posdata 2.8 kilogramos per cápita”.

En entrevista en el programa En Vivo de Unión Radio, señaló que la problemática eléctrica que es muy severa también está afectando al sector “porque en las unidades de producción de leche existe algún nivel adecuado de ordeño mecánico que funciona con energía eléctrica, pero el tema de refrigeración de carne, leche y quesos a nivel del campo no es posible debido a estas fallas importantísimas en el suministro de energía eléctrica”.

Asimismo la delincuencia, el robo de ganado y el cobro de vacuna afectan a los productores y “va mermando sus capacidades», agregó.

Advirtió que todas estas variables atentan contra los productores y los consumidores.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio