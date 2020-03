Fedecamaras- Zulia urge respuestas para garantizar abastecimiento

CARACAS.- Fedecamaras- Zulia urge la coordinación entre el gobierno y el sector productivo nacional (sector privado y trabajadores) para hallar soluciones y mecanismos rápidos para enfrentarse a la coyuntura de la pandemia; que garanticen el abastecimiento continuo de los alimentos.

A casi 15 días de la entrada en vigor de la cuarentena nacional, el gremio empresarial alerta que a los problemas ya existentes, se le suma las fallas de combustible, que impiden o dificultan la distribución de los productos.

«Hasta ahora no contamos con la garantía del combustible necesario para seguir operando con regularidad el abastecimiento de alimentos, medicinas, servicios médicos, entre otros. La alerta de los productores del campo, por ejemplo, no ha recibido respuesta oportuna. La respuesta debe ser más apoyo a la producción nacional y sus canales formales, no solo aumentar el número de Claps».