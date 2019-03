Fedecamaras propone bajar los niveles de riesgo para atraer inversionistas

CARACAS.- El primer vicepresidente de Fedecamaras, Ricardo Cusanno, propone que para incentivar el aparato productor, es necesario un proceso de adecuación en los niveles de riesgos de la nación, basados en las condiciones y consecuencias legales para los productores, como iniciativa que permitan atraer inversionistas extranjeros al territorio venezolano.

“La única forma de las soluciones que se han estudiado, pasan por bajar los niveles de riesgo del país, en el punto de vista de la inversión, porque si no hay un nivel de riesgo bajo no hay inversionistas que vengan”, afirmó.

En entrevista concedida a Marypili Hernández en el programa Sin duda para Unión Radio, Cusanno insistió que es importante establecer un modelo crediticio flexible que permita incentivar a la producción agrícola local.

“Si no hay un modelo que permite pagarle a esa banca multilateral, si siguen habiendo unos controles exacerbados… Si no cambian los incentivos a la sociedad no hay soluciones posibles”, precisó.