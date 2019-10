Fedecámaras dice que falta de condiciones eleva el costo de los productos

CARACAS.- El segundo vicepresidente de Fedecámaras, Fernando Cepeda, aseguró que los productos procesados en el país tienen un mayor costo que los artículos importados, por los problemas que afectan a la industria durante el proceso de elaboración.

Explicó que las empresas venezolanas se enfrentan a un dólar inestable, la falta de materia prima, las fallas en los servicios públicos y los camiones de distribución no tienen el acceso adecuado al suministro del combustible.

«Las empresas no tienen las 8 o las 12 horas de trabajo que se requiere de servicio para poder producir estos bienes, no tenemos la misma capacidad para producir porque no tenemos los servicios (…) y no hay la cantidad de materia prima necesaria para producir estos productos«, dijo.

En entrevista a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, resaltó que la hiperinflación es un factor que obliga a los comerciantes a aumentar el valor de los productos.

Insistió en que actualmente la nación no tiene las condiciones para que las industrias ofrezcan bienes y servicios a un costos estándar y que además, se mantengan estables.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio