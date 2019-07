Fedecámaras afirma que nueva política fiscal «asfixia» al sector

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, criticó las políticas implementadas por el gobierno para cobrar impuestos a las empresas y comercios, porque considera que solo «asfixia» al sector y no ayuda en la recuperación del país.

Rechazó que el valor de las tasas tributarias sean en «Petros y Dólares», porque la capacidad financiera de los comerciantes es inferior al costo de la moneda extranjera. «Ganan más que el mismo empresario y los trabajadores en su sueldo y utilidades».

«No hay una correlación sana entre los impuestos, la realidad del país y mucho menos en que deberían ser dirigidos los impuestos, porque si no las calles no estarían llenas de huecos y no estuviésemos viviendo lo que vivimos», dijo.

En el programa A Tiempo de Unión Radio, insistió en que el Estado debe implementar políticas fiscales «expansivas» que incentiven la creación de nuevas empresas que generen mayor actividad económica y más ofertas de productos para el consumidor.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio