Fedecámaras afirma que medidas económicas no están respaldadas por la población

CARACAS.- El vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, calificó como erróneas las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo al no contar con una aprobación por el sector empresarial y la ciudadanía, “es inestable que se tomen estas decisiones cuando no están consensuadas y no están respaldadas por los empresarios y la gran mayoría de los venezolanos“.

Cusanno indicó que el contexto nacional no es el adecuado para la implementación de estos ajustes económicos y que los aumentos salariales no crean ningún tipo de beneficio en la población, “tu puedes incrementar el salario y aplicar una reconversión monetaria, pero si no hay sustentabilidad en eso que anuncias, no generarás ninguna mejora en la población, todo lo contrario“.

Con respecto al aumento de la gasolina, el economista opinó que no es el momento para aplicarlas, “en el contexto de hoy es completamente errado porque se le quita los impuestos a los empresarios para exonerarlo a los venezolanos“, dijo en entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos.

Antoni Díaz / Unión Radio