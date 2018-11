Fedecamaras advierte que el sector no está preparado para ajuste salarial

CARACAS.- El vicepresidente de Fedecamaras, Ricardo Cusanno, dijo que en caso de realizarse un posible ajuste de salario, el sector empresarial no estará preparado para soportar esa situación, por lo que advierte que si no se establece una negociación entre los actores civiles y políticos, no se podrá llegar a un consenso.

“Esto no es un problema de subir el salario. Es un hecho que demuestra que sigue lloviendo sobre mojado, porque las premisas con las que toman las decisiones son las mismas que en los últimos 20 años nos han llevado a esta hiperinflación que le está consumiendo la calidad de vida de los venezolanos”, advirtió.

En entrevista a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos que transmite Unión Radio, Cusanno prevé que este escenario para diciembre no sea el más óptimo para los venezolanos, porque a su juicio, “habrá más problemas para el flujo de caja de las empresas”.

Con respecto a las acciones que ha venido realizando el Fondo Monetario Internacional (FMI), opinó que “el mayor temor que podemos tener es que se nos cierren aún más las puertas para que Venezuela pueda acudir a esa plataforma a renegociar deuda, poder conseguir dinero fresco para inyectarlo al aparato productivo; y sobre todo, para salir rápidamenta a solicitar una ayuda humanitaria”, agregó.

Jean Carlos González/ Unión Radio