Fedecamaras advierte que apagón afecta los canales de distribución

CARACAS.- El presidente de Fedecamaras, Carlos Larrazábal, exhortó al gobierno a que aclare a la población las fallas que presenta el sistema eléctrico nacional desde el pasado jueves 7 de marzo, y el reciente registrado este lunes.

“Esto está afectando fuertemente los canales de distribución, porque la producción se vio afectada desde el pasado 7 de marzo (…) los canales comerciales no quieren recibir productos refrigerados, porque no saben si lo van a poder mantener. El sector productivo no está produciendo lo que debería, es una situación realmente preocupante”, dijo.