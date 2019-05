Fedecamaras aboga por la resolución del conflicto político en pro de la recuperación económica

CARACAS.- El primer vicepresidente de Fedecamaras, Ricardo Cusanno, considera que los organismos del Estado no tienen la capacidad de recuperar la estabilidad económica, porque los voceros de estas instituciones carecen de “credibilidad”, a propósito de las cifras financieras publicadas recientemente por el Banco Central de Venezuela.

“Este gobierno no tiene la confianza en el mundo para que los multilaterales y la inversión, regresen. Lo que sí es cierto, es que ante las premisas actuales, no hay forma de rescatar el turismo, la industria, ni la banca, porque no hay credibilidad en los voceros”, comentó.