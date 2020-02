Fedeagro emplaza al BCV a derogar el encaje bancario

CARACAS.- Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios –Fedeagro-, explicó que el encaje bancario ha afectado de forma muy negativa al sector debido a que «acabó con el financiamiento».

«Lo que se traduce en que el productor no tiene como ir a un banco a conseguir créditos, no va a tener cómo sembrar la poca semilla y fertilizante que se consiguen y no podrá sembrar”, apuntó.

Precisó que en consecuencia el consumidor “no va a conseguir de manera fácil sus alimentos porque si hay menos oferta que demanda van a subir aceleradamente los precios”, aclaró en entrevista a Lila Vanorio y Adriana Núñez Rabascal en el programa En Vivo de Unión Radio.