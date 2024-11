FCU propondrá la actualización del pénsum de la UCV

CARACAS.-El presidente de la Federación de Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Miguelangel Suárez, informó este jueves que próximamente propondrán al Consejo Universitario la creación de una «comisión efectiva» para la actualización del pénsum de las facultades.

«No puede ser que por ejemplo la escuela de Estudios Políticos hoy tenga un pénsum que tiene más de 40 años desde que se creó, y no es el mismo mundo, no es el mismo país, no es la misma universidad de hace 40 años», dijo.

Insistió en que las facultades deben impartir «contenidos actuales» que se adapten a las necesidades estudiantiles y del mundo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, reveló que la UCV pasó de tener casi 50 mil estudiantes a 28 mil por la deserción.

«De esos 28 mil no todos hacen vida universitaria porque pueden estar inscritos pero las necesidades que tienen que vivir en el día a día no se correlacionan con las posibilidades que tienen de trabajar y estudiar al mismo tiempo», agregó en el marco de la conmemoración del Día del Estudiante Universitario.

El representante estudiantil afirmó que están dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades universitarias para crear mecanismos que generen «ingresos propios para obtener fondos extras» para mejorar los ingresos de sus trabajadores.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio