FBI interceptó paquete sospechoso dirigido al senador Cory Booker

MIAMI.-Un paquete sospechoso, similar en apariencia a los enviados a políticos demócratas y críticos del presidente Donald Trump, fue hallado hoy en una oficina del servicio postal en Opa-Locka, en el sur de Florida EEUU, esta vez dirigido al senador Cory Booker.

Medios locales informaron hoy de que se trata de la misma sede desde donde fueron enviados a personalidades demócratas y a la cadena de televisión CNN los otros paquetes.

Las autoridades investigan los autores y la posible motivación política de los envíos a once días de las elecciones de mitad de término presidencial.

Desde el lunes suman ya once los paquetes bomba enviados a personalidades demócratas del país, con tres artefactos dirigidos el jueves al exvicepresidente Joe Biden y al actor Robert de Niro, en lo que las autoridades han calificado de “terrorismo”.

Las autoridades intentan ahora determinan si los dispositivos estaban diseñados con la intención de explotar, o si simplemente fueron enviados para sembrar el miedo.

El FBI confirmó este jueves que la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz aparecía como remitente en los paquetes sospechosos enviados a personalidades políticas.

Schultz representa en la Cámara de Representantes de EEUU a un distrito de Florida y, entre 2011 y 2016, fue la presidenta del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), el órgano que dirige el Partido Demócrata.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker.

— FBI (@FBI) 26 de octubre de 2018