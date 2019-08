Fapuv advierte que cada vez se inscriben menos estudiantes en universidades

CARACAS.- La licenciada en Letras e integrante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios –Fapuv-, Keta Stephany, señaló que según cifras de las universidades del país “cada vez se inscriben menos estudiantes” en las casas de estudios, lo que contradice los datos dados por el ejecutivo. “La OPSU se apropió de la distribución de los cupos” y solo 16 % de los inscritos que aparecen en sus listados terminan matriculándose.

“La Simón Bolívar ha denunciado que más de 60 % no se ha inscrito porque la forma en que deciden no tiene que ver con criterios académicos y, por otro lado, las familias no pueden sostener a los estudiantes, antes había becas con universidades con comedor y transporte y en estos momentos nada de esto existe”, enfatizó en entrevista en el programa En Vivo de unión Radio.