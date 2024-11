Fallas eléctricas y de distribución de combustible afectan niveles de producción en el estado Sucre

CARACAS.- Afectaciones en los niveles de producción en el estado Sucre debido a fallas eléctricas y en la distribución de combustible en la región fueron reportadas por el gremio productivo de la entidad.

Los empresarios del estado Sucre aseguran que la problemática ha traído como consecuencia el declive en el volumen de producción de las industrias de la capital sucrense, afectada también por otros problemas como bajos inventarios de materia prima, insumos y empaques, lo que afecta el abastecimiento.

“Las empresas han paralizado en gran parte su producción porque no tienen el mecanismo de cómo enviar su producto. Las plantas eléctricas no han podido funcionar al 100% debido a que no tenemos este vital gasoil”, indicó Abelardo Casachi, presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná.

El deterioro de las troncales 9 y 10 es otro factor que limita la operatividad de los comercios en el estado.

“Cada día los fletes aumentan mucho más, las irregularidades en las autopistas influyen en la negativa de que entre producto al estado Sucre”, detalló el dirigente del empresariado local.

Representantes de la Cámara de comercia estiman que las autoridades regionales y nacionales deben activar un plan que genere estabilidad para el sector comercial y resguarde el bolsillo del venezolano.

Unión Radio