Fábrica de IA en Barcelona «democratizará» acceso de pymes a la supercomputación avanzada

MADRID.- La creación de una fábrica europea de Inteligencia Artificial (IA Factory) en Barcelona no solo permitirá «democratizar» el uso de la IA en nuestro país si no que, además, situará a España como uno de los países de referencia en el desarrollo de la IA.

Así lo han asegurado hoy la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, después de conocer que Barcelona será una de las siete ciudades europeas elegidas para albergar y operar una de las primeras fábricas de Inteligencia Artificial (IA) en la Unión Europea.

Dicha fábrica, que se localizará en el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), «va a permitir situar a España como uno de los países de referencia en el desarrollo en Inteligencia Artificial», ha dicho Morant en un comunicado de prensa.

Además, este proyecto permitirá que tanto el sector público como el privado «puedan desarrollar proyectos de I+D con un destacado impacto en ciencia y tecnología», ha asegurado.

Por su parte, tras conocer la noticia, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Transformación Digital ha dicho que este proyecto servirá para «democratizar» una IA que «no todos se pueden permitir».

«Hay muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país que nos preguntan todos los días cómo usar la Inteligencia Artificial pero no tienen acceso, no tienen recursos para poder utilizarla, no solamente en aplicaciones diarias, sino también en investigación. Pues, ahora, a través de esta factoría, tendrán acceso a la IA», ha explicado López.

Para este ministro, la decisión de Bruselas es resultado del trabajo del Gobierno que «está apostando fuerte para que España esté a la vanguardia de la innovación en IA, generando un ecosistema de startups y empresas potente en torno a estas nuevas tecnologías».

La fábrica del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) democratizará el acceso a la infraestructura de supercomputación avanzada de Europa, ya que permitirá que las empresas, pymes y startups puedan acceder a ella, y no solo la comunidad investigadora como ocurre en la actualidad.

El proyecto, respaldado por el Gobierno de España, también contará con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, que aportará 14 millones de euros, y el de países como Portugal, Turquía y Rumanía, que realizarán contribuciones hasta alcanzar la cifra de 98,86 millones de euros.

A esto se suma la aportación de 98,33 millones de euros de la Empresa Conjunta Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC) que canaliza la iniciativa de las IA Factories.

La inversión servirá para fomentar un ecosistema innovador en torno a la IA, llevar a cabo una actualización del súpercomputador Marenostrum 5 mediante la adquisición de un nuevo clúster específico para el entrenamiento de IA, y poner en marcha una plataforma de experimentación de nuevas tecnologías para la IA, para que las empresas puedan probar sus innovaciones antes de salir al mercado.

Las ‘AI Factories’ serán ecosistemas dinámicos interconectados y fomentarán la innovación, la colaboración y el desarrollo en el campo de la IA, reuniendo los ingredientes necesarios —potencia de cálculo, datos y talento— para generar nuevas tecnologías basadas en IA.

Este programa está alineado con la estrategia de Europa y el informe Draghi para fomentar la inversión necesaria para crear un ecosistema innovador en IA, de forma que Europa no sólo mejore su competitividad e innovación en IA, sino que también garantice su soberanía estratégica y mejore el control sobre los datos y la seguridad, asegurando modelos de IA dignos de confianza.

Lea también: El Kremlin se desmarca de la decisión de Asad de abandonar el poder

EFE