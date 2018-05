Fabinho fichó con el Liverpool

LONDRES.- El mediocampista brasileño Fabinho Tavares, firmó con el reciente finalista de la Liga de Campeones, El Liverpool.

El conjunto inglés llegó a un acuerdo con el jugador por unos 50 millones de euros. El brasileño de 24 años, viene procedente del Mónaco.

“Esto es algo que siempre quise, este equipo es un gigante. Las infraestructuras del club parecen excepcional”, dijo Fabinho.

“Un club de fútbol de este tamaño viene después de mis servicios, no tuve que pensar demasiado en venir, señaló el brasileño.

"This is something that I always wanted – this is a giant of a team. The infrastructures of the club look exceptional." 🙌

👉 https://t.co/Xd7ylCfnqJ pic.twitter.com/Naj4Il8YhI

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2018