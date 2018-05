Expertos en DDHH: El gobierno debe dar muestras de que desea la reconciliación

CARACAS.- La abogada con postgrado en ciencias penales y criminológicas y en ciencias jurídicas, Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso –FDP-, explicó que desde el año 2000 en Venezuela hay presos políticos. “Tenemos todavía del gobierno del presidente (Hugo) Chávez 9 presos políticos, como son los policías metropolitanos y Rolando Otoniel y Juan Guevara”.

En la Mesa de Análisis de A Tiempo en Unión Radio, precisó que además de 448 presos políticos, hay entre 10 y 15 mil personas que fueron excarceladas pero aun conservan medidas cautelares. “Todas esas personas (bajo proceso) que se están presentando semanal o mensualmente en los tribunales tienen que tener también una respuesta, prácticamente están de presentación de por vida”.

Lamentó que los presos políticos no sean un problema de derecho, sino que depende de lo que el Ejecutivo diga. “Para que se libere a alguien la orden viene del presidente de la República y la boleta de libertad no está en un tribunal, sino en el escritorio de un ministro o del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –Sebin“.

Por su parte, la abogada defensora de los Derechos Humanos –DDHH- y experta en Ciencias Penales y Criminológicas, Lilia Camejo Gutiérrez, directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, denunció que uno de los obstáculos que interpone el Sebin es que impide las liberaciones de presos pese a haber sido expedidas las boletas de excarcelación. “Los tribunales de control emiten las boletas y el Sebin ni siquiera las recibe para tener la excusa de que nunca llegaron y que por esa razón las personas no han sido liberadas”.

Considera que si realmente se quiere hacer un llamado a la reconciliación, como lo expresó el presidente Nicolás Maduro, se debe convocar a una reunión transparente a todos los abogados que manejan los procesos de los 448 detenidos, a los representantes de las organizaciones de DDHH que se ocupan de estos casos, a integrantes del gobierno y de la oposición y a familiares de los presos.

Asimismo, el abogado especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho Penal Militar y defensor de DDHH, Omar Mora Tosta, explicó que la crisis institucional, marcada por la ausencia de separación de poderes, ha colocado al país en el ojo del huracán en materia internacional con relación a la violación sistemática de los DDHH. “Ya se percibe a nivel internacional que en Venezuela se violan los DDHH y que practica persecución a la disidencia”.

Tosta destacó que actualmente es casi imposible precisar la cifra exacta de presos políticos porque aunque “hemos ofrecido una lista con 448 presos políticos, podríamos estar hablando de una cifra cercana a 500 presos o superarla porque no lo sabemos, hay una cifra negra que no se maneja porque muchas personas no denuncian por temor a represalias”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio