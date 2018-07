Expertos coinciden en que no habrá cambió económico sin cambio de gobierno

CARACAS.- El coordinador de la Unidad de Políticas Públicas en la Universidad Simón Bolívar, USB, Marino González, y el economista José Manuel Puente, fueron los invitados el foro del programa de César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, donde se trató el tema: “Planificación en las políticas públicas de Venezuela. ¿inmediatismo o mala planificación?”.

Marino González afirmó que Venezuela vive una hora muy negra y muy crítica, con un proceso de destrucción acelerado de la economía y de la sociedad, lo que a su juicio ha sido deliberado porque en dos décadas se ha querido impulsar una forma de ver a la sociedad totalmente dependiente del Estado.

“En Venezuela el Estado hoy tiene todos los elementos para decidir no solamente sobre los precios, las propiedades, lo que se produce y sobre todas aquellas áreas que le competen a las personas, y en el mundo esos estados con tales características ya no existen porque se ha aprendido que lo que funciona son los acuerdos de las sociedades y los gobierno para impulsar el desarrollo y en Venezuela eso no existe”, expresó González.

Señaló el profesor de la USB que cuando hay hiperinflación no es posible tener ninguna política pública efectiva si no hay control de la inflación. “No hay precios sino incertidumbre y desaparece la planificación. Una sociedad en hiperinflación no tiene futuro”, recalcó.

Crisis autoinducida

Por su parte, José Manuel Puente, afirmó que Venezuela vive una crisis autoinducida. “Hay tres factores que han llevado a esta situación del país: incompetencia, dogmatismo y mala intención, estando hoy en su quinto año consecutivo de recesión lo que ha hecho que se haya perdido el 50 % del Producto Interno Bruto, PIB”, enfatizó.

“No hay cambio económico si no hay un cambio político, una vez que hayamos construidos ese cambio político por vías democráticas e institucionales podremos instrumentar un programa de reformas integrales que rescate los equilibrios, con ayuda financiera internacional”, expresó el economista.

Entre las medidas para sacar al país de la crisis, dijo que hay que atacar la inflación, construir las bases para la recuperación económica, eliminar los controles de precios y de cambio, así como la reconstrucción de la industria petrolera, todo esto acompañado de políticas sociales con subsidio directo a la población.

Fanny Vargas/Unión Radio