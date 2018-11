Expertos bursátiles emplazan a invertir en la Bolsa de Valores de Caracas

CARACAS.- En la Mesa de Análisis de programa A Tiempo de Unión Radio, los expertos en mercados bursátiles y finanzas José Ignacio Guarino, Ramiro Molina, Luis García Armas y Armando Villalba, consideraron que se hubiesen evitado numerosos cierres de comercios si los empresarios hubiesen invertido en la Bolsa de Valores de Caracas.

Así lo expresó Ramiro Molina, profesor de economía conductual y finanzas internacionales de la Universidad Católica Andrés Bello –UCAB-. “Están cerrando porque tienen restricciones de financiamiento que no han aprovechado utilizando el mercado de valores”.

Molina precisó que el mercado de valores es el mejor mecanismo de democratización de capital en Venezuela. “La Bolsa de Valores de Caracas a partir de marzo del año pasado comenzó a desmutualizarse, es decir se cotiza a sí misma, paso a ser pública es decir, cualquier persona que tenga la capacidad adquisitiva puede comprar una acción (…) hay para todos los gustos y todas las opciones”.

Por su parte, José Ignacio Guarino, analista financiero y licenciado en administración de empresas, considera que en esta economía tan atribulada por la hiperinfación, la bolsa de valores es una especie de oasis. “El hecho de que funcione bien y sea transparente es una gran paso, no solamente puede ir cualquier persona natural o jurídica (…) buscar un sitio que es un refugio donde preservas patrimonio y no te empobreces. En el último año los rendimientos de la bolsa han llegado a más de 30 mil % por ciento en un año (…) El absurdo no aprovecharlo”.

Asimismo, Luis García Armas, abogado con máster en banca y finanzas y presidente de la Asociación Jóvenes Empresarios, destacó que “las personas deben asesorarse con corredores de títulos y valores para empaparse dentro del mercado y conocer sus niveles de riesgo y qué capital está dispuesto a poner en juego (…) El mercado es actualmente una gran oportunidad de crecimiento para al país”.

Armando Villalba, licenciado en administración financiera y analista técnico pionero en análisis de títulos de la Bolsa de Valores de Caracas, recomendó a los inversionistas apostar en bolsa por aquellas empresas que, aunque no estén funcionando a plenitud, tienen posibilidades en el futuro. “El inversionista inteligente va tomando posiciones en esas empresas, porque está apostando a futuro y cuando las circunstancias cambien esta empresa va a subir como la espuma, este es un buen momento”.

