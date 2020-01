Experto analiza desafíos del sector comercio durante el 2020

CARACAS.- El economista Daniel Lahoud, estima que el primer semestre del año “será bastante bueno” en término de productos concentrados en sectores especulativos del comercio. “El mismo hecho de la importación va a promover el crecimiento del sector por la eliminación de aranceles.

“Los primeros seis meses de 2020 nos van a dar ese mismo respiro que sentimos el mes de diciembre, esto no quiere decir que no vamos a seguir en hiperinflación, vamos a seguir en este ambiente”, dijo.

Aclaró que este avance no se va a transferir hacia el sector industrial y agregó que no cree posible que para el segundo semestre del año se pueda mantener ese crecimiento.

DÓLAR

Lahoud opina que el país enfrenta una dolarización informal por la poca demanda del bolívar y la escasa confiabilidad que existe de los ciudadanos hacia el Petro.

Indicó que en el caso que el gobierno decida liberar el control de cambio el país podría experimentar una caída del “precio del dólar más que una subida en bolívares ” expresó.

Explicó que el dólar aumenta porque el bolívar se mantiene como moneda oficial y el dólar no está completamente libre.

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio aseguró que el Petro no tiene posibilidad de posicionarse e introducirse como moneda nacional.

“Cuando la gente recibió el medio Petro de una vez salió a ver dónde podían cambiarlo porque es una moneda que no tiene demanda, no tiene estabilidad, al no tener demanda nadie lo quiere”, acotó.