Experto analiza alcance del petro en la economía nacional

CARACAS.-El magíster en economía empresarial y doctor en historia, Daniel Lahoud, aseveró que el bolívar dejó de ser la moneda de referencia y el dólar está siendo cada más utilizado por todas las clases sociales.

“El bolívar está desapareciendo (…) La moneda no es un instrumento emitido por decreto, no puedes decretar que una moneda es la de curso legal en un país, lo puedes hacer, pero eso no quiere decir que la gente lo acepte”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, asegura que para el gobierno va a ser muy difícil convencer a los venezolanos que la moneda es el Petro. «Lo puedes imponer pero tengo la impresión de que el Petro se convertirá en una suerte de token para pagar impuestos, no va a ser moneda nunca».

Explicó que los sueldos están dolarizados porque “si agarras su ingreso mensual y lo divides por el tipo de cambio, ese es tu sueldo en dólares y es muy bajo, tu capacidad de comprar es en dólares”.

“En Venezuela no hay competencia efectiva y por eso los precios no bajan como deberían bajar, ese problema se debe resolver eliminando barreras para que entren más productos importados y eliminando restricciones para que los productos nacionales se produzcan y satisfagan la demanda, una vez que so pase el nivel de vida mejorará”, enfatizó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio