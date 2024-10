Exasesora afirma que Trump alababa en privado a Maduro

WASHINGTON.- Cuando estaba en la Casa Blanca, Donald Trump mantenía una doble postura frente a Venezuela: mientras públicamente criticaba al Gobierno, en privado expresaba admiración por Nicolás Maduro por ser un hombre «fuerte», según reveló a EFE en una entrevista la exasesora de la Casa Blanca Olivia Troye.

Troye, una republicana de toda la vida que en estas elecciones votará por Kamala Harris, contó a EFE que una de las situaciones que más le impactaban era la admiración que Trump manifestaba por «hombres fuertes».

«Le he oído hablar de Maduro, él ha apoyado a Maduro. Y yo me quedé confundida en esas juntas, porque me preguntaba: aquí estamos diciendo ‘libertad para Venezuela’, diciendo todas esas cosas, y aquí está el presidente afirmando que Maduro es fuerte», narró Troye.

EFE