Exasesor de Trump ve rápido pacto entre Reino Unido y EEUU si no hay tarifas

LONDRES.- Gary Cohn, exasesor económico del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que ve posible un acuerdo comercial «de la noche a la mañana» entre el Reino Unido y los Estados Unidos si Londres accede a eliminar los aranceles aduaneros.

En declaraciones a BBC Radio 4, el antiguo banquero, que trabajó con el presidente entre 2017 y 2018, señaló también que un «brexit» o salida de la Unión Europea (UE) sin pacto sería mejor que «el estado actual» de incertidumbre.

«Cualquier progreso sería bueno. Esta es otra de esas situaciones geopolíticas que hay que resolver. Sea duro o sea suave, pero hay que resolverlo», declaró, en alusión al proceso de retirada.

Sobre el deseado acuerdo comercial con EEUU, recordó que Trump «siempre ha dicho libre, justo, abierto y recíproco».

«Irá tarifa a tarifa, si ustedes ponen tarifas, él también lo hará, si no las ponen, ahí habría una conversación interesante para decir, ‘miren, tendremos una frontera libre y abierta con ustedes, ustedes hagan lo mismo, no tarifa por no tarifa. Eso traería un acuerdo de la noche a la mañana», afirmó.

Trump, que en junio realizó un a visita de Estado al Reino Unido, es partidario del «brexit» y del nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, y asegura que dará preferencia a este país en la negociación de un acuerdo comercial.

Sin embargo, su deseo de negociar la apertura de todos los sectores económicos ha causado recelos en el Reino Unido, y la oposición laborista teme que lleve a la privatización de la sanidad pública.

EFE