Evo Morales asegura que no fue invitado al Foro Latinoamericano de DDHH en Chile

ARGENTINA.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no recibió una invitación oficial ni información sobre el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh) que se realizará entre el 23 y 25 de enero, en la sede del Congreso de Santiago de Chile.

“No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile”, expresó Morales en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de Morales surgen luego que el senador chileno Iván Moreira (UDI), expresó que el expresidente no es bienvenido en Chile y pidió a la justicia de su país detener a Morales en Santiago.



No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en #Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención.