Estiman alza en venta de calzado importado en detrimento de producción nacional

CARACAS.- El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes –Cavecal-, Luigi Pisella, indicó que en la región se venden aproximadamente 2.20 calzados per cápita al año.

“En el año 2013 Venezuela tocó el pico de 3.14 pares por año, es decir se consumían tres pares en una población de 30 millones de habitantes, estuvimos cercanos a los 100 millones de pares”.

Lamentó que ese nivel fue disminuyendo conjuntamente con la merma del poder adquisitivo hasta llegar a 0.5 pares por persona al año. “Evidentemente no te puedes comprar un solo zapato, sino que pasas un año y no te has comprado un par de zapatos y a veces para hasta tres años”.

En entrevista en el programa En Vivo de Unión Radio, subrayó que antes del inicio del año escolar las ventas se duplicaban y este año la venta solo se incrementó 40%”.

Recordó que en la temporada navideña en noviembre se duplicaban las ventas y en diciembre casi se cuadriplicaban. “La venta era excelente porque sobraba el dinero para comprar dos o tres pares de zapatos”. Pisella estima que la venta de calzado se incremente un poco en diciembre “en detrimento de la producción nacional debido a que desde hace año y medio están entrando zapatos importados sin pagar impuestos, es una competencia desleal y eso nos pega muchísimo”.

Destacó que el año pasado las ventas en la época decembrina estuvieron muy deprimidas y se espera algo similar en 2019 aunque habrá más variedad de zapatos debido a las importaciones. “No nos quejamos, han entrado zapatos mucho más económicos (que los nacionales) porque son de baja calidad”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio