Este sábado festejaran triunfo de presidente electo de Uruguay

MONTEVIDEO.- La lluvia caída este viernes sobre Montevideo aplazó hasta el sábado las celebraciones del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con los simpatizantes del Partido Nacional (PN, centroderecha).



Media hora antes del inicio de los festejos, que estaban previstos para las 18.30 horas (21.30 GMT), el jefe de prensa de Lacalle Pou, Carlos Baceda, difundió el mensaje «Acto suspendido en Kibón», un espacio muy conocido de la rambla de Montevideo, en el acomodado barrio de Pocitos.



La celebración multitudinaria, que quedó aplazada hasta este sábado a las 11.30 horas (14.30 GMT), cuando no lloverá sobre Montevideo, según las previsiones meteorológicas, había sido arruinada por segunda vez, después de que el domingo los resultados tan igualados en el balotaje electoral atenuaran los ánimos.



El todavía senador del PN tuvo un día agitado con reuniones con diferentes actores de la política uruguaya, como Pablo Mieres, líder del Partido Independiente (PI, centroizquierda), integrante de la «coalición multicolor» que se formó para un futuro Gobierno, y el candidato del Frente Amplio (FA, izquierda), Daniel Martínez, a quien venció en los comicios del 24 de noviembre.



Los idas y vueltas del futuro presidente uruguayo iban a tener su coronación esta noche, cuando sus partidarios iban a recibirlo y aclamarlo en un evento con discursos, emociones y espectáculos musicales. Pero, una vez más, Lacalle Pou vio que su primer discurso como presidente electo quedó demorado en el tiempo.



El pasado domingo la segunda vuelta electoral entre Martínez y Lacalle Pou culminó con un «empate técnico» debido a que la diferencia que el candidato del PN le había sacado al del FA era menor que la de los votos pendientes por escrutar.



Estos votos -denominados observados- fueron aquellos emitidos por personas que sufragaron en un circuito (mesa) diferente al suyo por algún motivo justificado.



Si bien todo parecía indicar una tendencia clara a que el nacionalista iba a vencer en las elecciones, el hecho de que la Corte Electoral dijera que no podía dar un ganador y que Martínez resaltara en su discurso que iba a esperar al segundo escrutinio para dar la batalla por perdida impidieron festejar a Lacalle Pou.



El pasado jueves las cifras arrojadas por el segundo escrutinio terminaron de confirmar su triunfo en la segunda vuelta.



El presidente electo llegó este viernes sobre el mediodía a su sede, ubicada en Montevideo, y desistió de dar declaraciones aunque contó que se comunicó en esta jornada con el actual mandatario, Tabaré Vázquez, con quien se reunirá el lunes 2 en la Torre Ejecutiva para la transición gubernamental.



Sobre las 15.00 horas (18.00 GMT) Mieres se reunió con Lacalle Pou y al salir aseguró que solo hablaron «sobre las perspectivas y posibilidades» de puestos dentro del futuro gabinete, pero recordó que los anuncios de ministros los hará este «cuando tenga el ‘puzzle’ armado».



«El Partido Independiente tiene gente de primer nivel en casi todas las áreas. También estamos a disposición, no es que nosotros hayamos ido a pedir tales o cuales lugares», indicó.



Una vez se confirmó que Lacalle Pou era el adversario de Martínez en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, el PI, el Partido Colorado (PC, centroderecha), Cabildo Abierto (CA, derecha) y el Partido de la Gente (PG, derecha) firmaron con el PN el acuerdo «Compromiso País» para un futuro Gobierno de coalición.



Después de Mieres, Martínez acudió a la sede de Lacalle Pou junto a la que fuera su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales, Graciela Villar, y se negaron a hacer declaraciones antes ni después de la reunión.



En el lugar se reunieron con ellos el presidente electo y la también vicepresidenta electa, Beatriz Argimón.



Aunque la Corte Electoral aún no ha proclamado oficialmente al mandatario electo -lo hará casi con seguridad este fin de semana, cuando concluya el segundo escrutinio-, la Presidencia de la República anunció este jueves en su web un encuentro para «dar comienzo al proceso de transición» en Uruguay.



Vázquez y la vicepresidenta, Lucía Topolansky, recibirán en la Torre Ejecutiva el lunes a las 10.00 horas (13.00 GMT) a los cargos electos «acompañados por su delegación», reza el comunicado del sitio oficial.



Luis Lacalle Pou será el presidente de Uruguay a partir del 1 de marzo de 2020 y pondrá fin a 15 años de gobiernos del Frente Amplio, después de dos mandatos de Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y uno de José Mujica (2010-2015).

