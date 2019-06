Especialistas sugieren que se derogue medida del Seniat sobre máquinas fiscales

CARACAS.- El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, opinó que la nueva adecuación que solicitó el Seniat a las empresas de renovar las máquinas fiscales resulta «inviable», porque las condiciones económicas no son las adecuadas para llevar a cabo esta iniciativa.

En entrevista concedida a Áryeli Vera para Unión Radio, el economista cuestionó que la institución le exija a los empresarios que realicen ese gasto cuando sus comercios no incrementan las ventas; en especial a los que residen en el estado Zulia.

Por su parte, el abogado especialista en Derecho Tributario, Daniel Betancourt, desestimó que el Seniat obligara a las compañías a tener el cambio de los equipos antes del lunes 17 de junio, lo cual a su juicio «alertó» al sector.

«Existió gran conmoción, porque si estamos dependiendo de actos administrativos o de información que da el Seniat, la cual debe ser pública para saber cuáles son los modelos y proveedores, esa información no existe. Pudiera ocurrir que un fiscal en un procedimiento de verificación me diga que no tengo la máquina fiscal; cuando para el empresario era imposible saber qué máquina debía comprar o si debía ser actualizada», expresó.