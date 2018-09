España y otros países de la UE no firman la declaración de EEUU contra drogas

NACIONES UNIDAS.- España y otros nueve países de la Unión Europea (UE) no firmaron la declaración que impulsó EEUU para pedir a la comunidad internacional una mayor coordinación en el combate contra las drogas, un documento que suscribieron hoy 130 naciones en la sede de la ONU.

Fuentes del Ministerio español de Exteriores explicaron hoy a Efe que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene nada en contra del contenido de ese documento, pero decidieron no rubricar esa declaración porque la Unión Europea no tiene una política común en la lucha contra los estupefacientes.

Además, la misión de EEUU en Naciones Unidas no permitió negociar el contenido del texto, por lo que varios países europeos decidieron no firmarlo, detallaron las citadas fuentes.

De los 28 Estados miembros de la UE, hubo diez países que no suscribieron la declaración: Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España, Eslovenia y Suecia.

El documento, titulado “Llamamiento global a la acción sobre el problema mundial de las drogas”, determina que los países firmantes implementarán “planes nacionales de acción” para reducir la demanda y oferta de drogas, así como para ampliar el tratamiento a la adicción y fortalecer la cooperación contra el narcotráfico.

El presidente de EEUU, Donald Trump, presidió hoy la reunión en la que se presentó esa declaración y, en donde, aprovechó para pedir cooperación internacional con el objetivo de “desmantelar la producción de drogas” y “combatir la epidemia” de adicción que cuesta la vida a millones de personas en todo el mundo.

La firma de la declaración se produjo en los márgenes del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

EFE